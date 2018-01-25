Число жертв крушения поезда в Италии возросло до четырех, пишут СМИ

Спасатели и полицейские везут пострадавшего на месте крушения поезда на окраине Милана, Италия. 25 января 2018 года

Спасатели и полицейские везут пострадавшего на месте крушения поезда на окраине Милана, Италия. 25 января 2018 года

РИМ, 25 янв — РИА Новости, Александр Логунов. Число жертв крушения пригородного поезда под Миланом возросло до четырех, сообщают итальянские СМИ со ссылкой на спасательные службы.

Ранее сообщалось, что жертвами крушения стали по меньшей мере двое, десять серьезно пострадали, около 100 человек получили легкие травмы.

По информации представителя пожарных, работающих на месте инцидента, жертвами стали три человека, пять человек госпитализированы в тяжелом состоянии, восемь находятся в состоянии средней тяжести.

Поезд, следовавший из Кремоны в Милан, сошел с рельсов около 7 утра. В нем находились в основном люди, ехавшие в Милан на работу. В качестве первой и предварительной причины происшествия рассматривается неисправность стрелочного механизма: локомотив и первый из четырех вагонов состава смог пересечь соединение железнодорожных путей на подъезде к Милану, однако следующие два сошли с рельсов после того, как стрелочный механизм отклонился от оси.

На месте аварии работают многочисленные машины скорой помощи, спасатели, карабинеры и железнодорожная полиция. Раненых доставляли в больницы на спасательном вертолете.