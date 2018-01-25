"Нафтогаз" засекретил решение Стокгольмского суда по спору с "Газпромом"

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Украинская национальная акционерная компания "Нафтогаз" отказалась публиковать решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с "Газпромом" о поставках российского газа на Украину, сообщает издание "Украинские новости".
В компании рассказали, что в тексте решения есть подробная информация о контракте и различных дополнительных соглашениях. При этом там же прописан пункт о конфиденциальности.
Представители "Нафтогаза" объяснили, что были случаи, когда одна сторона пыталась оспорить приговор на основании того, что другая сторона разглашала информацию.
Администрация президента Украины, правительство и профильные министерства также не смогли ознакомиться с подробностями решения суда.
Кроме того, "Газпром" требовал оплатить долг за газ, поставленный в мае-июне 2014 года, и пени за просрочку оплаты. "Нафтогаз" же требовал ретроактивного изменения цены на газ, возмещения переплат за непересмотренные цены и отмены запрета на перепродажу газа.
В результате арбитраж обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов за уже поставленный газ, но снизил годовые закупки до пяти миллиардов кубометров, а также сохранил условие "бери или плати" для 80% от этого объема. Закупать газ в таком количестве Киев обязан с 2018 года. Украинская компания сочла решение суда победой, положительный эффект от него она оценила в 75 миллиардов долларов.