"Нафтогаз" засекретил решение Стокгольмского суда по спору с "Газпромом"

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Украинская национальная акционерная компания "Нафтогаз" отказалась публиковать решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с "Газпромом" о поставках российского газа на Украину, сообщает издание "Украинские новости".

В компании рассказали, что в тексте решения есть подробная информация о контракте и различных дополнительных соглашениях. При этом там же прописан пункт о конфиденциальности.

Представители "Нафтогаза" объяснили, что были случаи, когда одна сторона пыталась оспорить приговор на основании того, что другая сторона разглашала информацию.

Администрация президента Украины, правительство и профильные министерства также не смогли ознакомиться с подробностями решения суда.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Основная часть претензий российского концерна приходилась на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay).

Кроме того, "Газпром" требовал оплатить долг за газ, поставленный в мае-июне 2014 года, и пени за просрочку оплаты. "Нафтогаз" же требовал ретроактивного изменения цены на газ, возмещения переплат за непересмотренные цены и отмены запрета на перепродажу газа.

В результате арбитраж обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов за уже поставленный газ, но снизил годовые закупки до пяти миллиардов кубометров, а также сохранил условие "бери или плати" для 80% от этого объема. Закупать газ в таком количестве Киев обязан с 2018 года. Украинская компания сочла решение суда победой, положительный эффект от него она оценила в 75 миллиардов долларов.