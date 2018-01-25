Япония заинтересована в развитии межрегиональных связей с Россией

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Токио заинтересован в дальнейшем развитии межрегиональных связей с РФ, заявил в четверг полномочный министр посольства Японии в России Токуро Фуруя.

"Японское правительство очень заинтересовано в дальнейшем развитии межрегиональных отношений (с РФ). Причем не только с дальневосточным регионом, но и западной частью России", — сказал Фуруя, выступая на конференции "Международные и национальные экономические программы как инструмент развития регионов РФ".

По словам представителя японской дипмиссии, примером межрегионального сотрудничества служит недавно подписанное соглашение о сотрудничестве префектуры Ямагучи с Краснодарским краем.

"Город Сочи и город Нагато в Японии, где состоялась японо-российская встреча на высшем уровне в декабре 2016 года, намерены заключить такое же соглашение в этом году", — добавил дипломат.