Япония заинтересована в развитии межрегиональных связей с Россией

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Токио заинтересован в дальнейшем развитии межрегиональных связей с РФ, заявил в четверг полномочный министр посольства Японии в России Токуро Фуруя.
По словам представителя японской дипмиссии, примером межрегионального сотрудничества служит недавно подписанное соглашение о сотрудничестве префектуры Ямагучи с Краснодарским краем.
"Город Сочи и город Нагато в Японии, где состоялась японо-российская встреча на высшем уровне в декабре 2016 года, намерены заключить такое же соглашение в этом году", — добавил дипломат.