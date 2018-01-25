В ЛНР за время конфликта в Донбассе погибли более тысячи человек

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Более 1,3 тысячи человек, из них 33 ребенка, погибли в самопровозглашенной Луганской народной республике за время конфликта в Донбассе, заявила в четверг представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену пленными Ольга Кобцева.

По ее словам, "фаза активных военных действий пришлась на момент формирования ЛНР, поэтому затруднительно установить точное число погибших".

"Пока нам удалось установить и зафиксировать 1328 жертв, включая 33 ребенка. Однако эти цифры будут корректироваться", — сказал Кобцева в ходе видео-моста "Москва-Донецк-Луганск".

Как заявила уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова, за время конфликта в Донбассе в республике погибли 4572 человека, включая 605 женщин и 76 детей.

По ее словам, в 2017 году ранения получили 595 жителей ДНР, погибли 278 человек.