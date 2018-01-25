Движение паромов между Францией и Великобританией прервано из-за забастовки

ПАРИЖ, 25 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Паромное сообщение между Францией и Великобританией через пролив Ла-Манш прервано из-за забастовки рыбаков во французском порту Кале, сообщает компания-оператор паромов P&O Ferries Freight в своем аккаунте в сети Twitter.

"Кале-Дувр. Порт Кале закрыт из-за забастовки французских рыбаков. В настоящий момент корабли в порт не заходят", — говорится в сообщении.

По информации французских СМИ, недовольство французских рыбаков вызвало использование их нидерландскими коллегами сетей для электролова рыбы. Корабли рыбаков перекрыли доступ в порт.

Электролов — ловля рыбы с помощью подачи электрического разряда в воду.

#POCalais <> #PODover: The Port of Calais is closed due to French Fisherman Blockade. Currently no ships movements in the Port. Next update in 30 minutes. — P&O Ferries Freight (@POFerriesFR8) 25 января 2018 г.

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