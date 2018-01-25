В ДНР рассчитывают, что обмен пленными с Киевом произойдет в течение месяца

Сотрудники военной полиции ДНР во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. Архивное фото

Сотрудники военной полиции ДНР во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. Архивное фото

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике считают, что очередной этап обмена пленными с Киевом можно провести в течение месяца, ДНР хочет получить 80 человек, заявила в ходе видеомоста из Донецка уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

"Мы не видим никаких сложностей сделать в ближайшее время второй этап обмена. Призываем украинскую сторону к конструктивному диалогу и думаю, исходя из предыдущей практики, мы в течение месяца можем сделать обмен… Мы хотим забрать всех подтвержденных — их 80 человек", — сказала Морозова.