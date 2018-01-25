В США трассу засыпало деньгами

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В американском штате Иллинойс автомобиль, перевозивший деньги для игровых автоматов, попал в аварию. По дороге рассыпались купюры номиналом пять, десять и двадцать долларов, из-за чего скоростную трассу пришлось перекрыть, сообщает UPI.

По данным издания, в аварии виноват водитель машины с деньгами: он превысил скорость, не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего столкнулся с другим автомобилем. Третья машина пыталась их объехать и тоже врезалась в ограждение. Серьезно никто не пострадал.

Чтобы собрать все банкноты, понадобился примерно час. Сколько именно было собрано денег, не сообщается.