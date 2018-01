В Токио заявили, что "твердо поддерживают" новые санкции США против КНДР

ТОКИО, 25 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Япония решительно поддерживает новые санкции США против Северной Кореи, заявил РИА Новости представитель пресс-службы МИД Японии.

"Японское правительство горячо поддерживает введенные Америкой новые санкции как меры по усилению давления США на Северную Корею. Наша страна по-прежнему находится в тесном взаимодействии с США и другими заинтересованными странами и рассматривает дальнейшие шаги по тому, какое давление на Северную Корею могло бы быть наиболее эффективным для решения сложных задач", — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что США ввели новые санкции в рамках противодействия ядерной и ракетной программам КНДР против 16 физических лиц, девяти юридических лиц и шести морских судов. Среди попавших под санкции — физлица и юрлица, зарегистрированные в Китае, России и Абхазии.

В пояснениях американского Минфина отмечается, что компании и физлица, попавшие под санкции, на территории РФ и КНР действовали от имени северокорейских корпораций, а не российских или китайских. В санкционном списке фигурирует министерство нефтяной промышленности КНДР.

Среди частных лиц в список попал представитель Внешторгбанка Северной Кореи, ранее включенного в санкционные списки ООН и США, вице-консул Северной Кореи в Находке, представители Северной Кореи во Владивостоке и Тюмени. В списке оказался также гражданин КНДР, который в августе 2017 года, по данным Минфина США, организовал приезд северокорейских рабочих в Абхазию, что, вероятно, нарушило резолюции 2371 СБ ООН. Среди попавших под санкции лиц, находящихся на территории Китая, ведомство перечисляет представителей КНДР в китайских городах Даньдун, Линьцзян и Чжухай.

Под санкциями оказались зарегистрированные в Пекине компании Chengxing Trading Co. Ltd. и Dandong Jinxiang Trade Co., Ltd., которые, по данным ведомства, с 1 января 2013 года по 1 июня 2017 года осуществили экспорт продукции на сумму более 68 миллионов долларов в Северную Корею и импортировали товары из Северной Кореи на сумму более 19 миллионов долларов.

Минфин США призвал власти и компании Китая и РФ прекратить взаимодействие с данными лицами и компаниями для полного соблюдениях резолюций ООН.

Новые санкции США, под которые попали сотрудники консульств Северной Кореи в Приморье, не пугают и не мешают представителям дипломатической миссии, рассказал РИА Новости представитель генконсульства КНДР во Владивостоке. А глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что санкции США против КНДР не своевременны и опасны на фоне хрупкого диалога между Сеулом и Пхеньяном.