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Глава МВД Франции надеется на скорейшее разрешение ситуации с тюрьмами

11:3225.01.2018
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© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкГорящие покрышки во время акции протеста работников тюрем во ФранцииГорящие покрышки во время акции протеста работников тюрем во Франции
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон назвал конфликт между сотрудниками французских тюрем и властями страны "серьезным", однако выразил надежду на его скорейшее разрешение.

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Во Франции несколько недель проходят общенациональные акции протеста сотрудников тюрем, которые требуют усилить меры безопасности в местах заключения. К проведению акций ранее призвали профсоюзы, заявившие об абсолютной безнаказанности и пренебрежении со стороны правительства к правилам содержания осужденных за экстремизм. По последним данным профсоюза UFAP-UNSa Justice, более 130 французских тюрем остаются заблокированными.

"Я надеюсь, что конфликт удастся вскоре разрешить, потому что ситуация очень серьезная. Мы видим сотрудников тюрем, которые резко отреагировали на то, что произошло, на нападения (заключенных), для них это было очень тяжело", — заявил Коллон в эфире радиостанции Europe 1.

Он добавил, что власти Франции были вынуждены направить в места заключения дополнительные отряды полиции для контроля над ситуацией. "Мы были вынуждены направить дополнительные силы полиции. Им тяжело, поскольку они должны противостоять своим коллегам. Поэтому ситуацией сложно управлять, но мы надеемся, что все будет разрешено к лучшему", — подчеркнул министр, подтвердив, что на местах работают 300 сотрудников спецназа и жандармерии.

Горящие покрышки во врем акции протеста работников тюрем во Франции
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Во Франции более 130 тюрем остаются заблокированными из-за протестов
Среди требований, выдвинутых сотрудниками пенитенциарных учреждений, — специальный подход к заключенным по статьям об экстремизме, создание тюрем, адаптированных под разные типы заключенных, обеспечение персонала необходимым снаряжением и многое другое. Также работники тюрем просят пересмотра системы оплаты труда.

Три надзирателя тюрьмы во французской коммуне Ванден-ле-Вьей (департамент Па-де-Кале) 11 января получили ранения в результате нападения заключенного, отбывающего срок за участие в террористической атаке на синагогу в Тунисе в 2002 году. На фоне продолжающихся акций протеста в различных регионах Франции произошли еще несколько нападений заключенных на сотрудников тюрем.

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