В Южной Корее призвали Россию и Китай усилить давление на КНДР

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва считает, что Китай и Россия могут сделать больше, чтобы обеспечить соблюдение санкционного режима, введенного СБ ООН в отношении КНДР, это, в том числе, касается контроля судов, совершающих незаконную транспортировку нефти и угля, передает агентство Рейтер.

"Сейчас это обязательно в соответствии с последней резолюцией СБ ООН: если у вас есть информация о незаконных транспортировках с судна на судно, что является явным нарушением, вы должны это остановить… Китай и Россия являются членами Совета Безопасности, и на них лежит основная ответственность по контролю за соблюдением введенных санкций", — заявила Кан Гён Хва в интервью агентству.

КНДР в 2017 году осуществила ряд ракетных запусков и шестое по счету ядерное испытание. Совет Безопасности ООН трижды усиливал санкции против Пхеньяна.

Последним пакетом санкций были введены новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки. От всех стран требовалось выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривала и другие рестрикции, касающиеся импорта в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.

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