МККК направил в Донбасс 14 грузовиков с гуманитарной помощью

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса 14 грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на выезд на неконтролируемую территорию линию разграничения пересекли 14 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом, а именно — гигиенические и продуктовые наборы, автозапчасти, офисное оборудование и песок для фильтрации воды общим весом почти 268 тонн от миссии Международного комитета Красного Креста", — говорится в сообщении.