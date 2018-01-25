СМИ сообщили число жертв крушения поезда на севере Италии

Спасатели и полицейские на месте крушения поезда на окраине Милана, Италия. 25 января 2018

Спасатели и полицейские на месте крушения поезда на окраине Милана, Италия. 25 января 2018

РИМ, 25 янв – РИА Новости, Александр Логунов. По меньшей мере два человека погибли, десять серьезно пострадали в результате крушения поезда на севере Италии, сообщает телеканал Rainews24.

Поезд, следовавший из Кремоны в Милан, сошел в четверг утром с рельсов на участке железной дороги между Миланом и Венецией, сообщили РИА Новости в железнодорожной компании Trenord.

Согласно сообщению телеканала, около 100 человек получили легкие травмы.

На место происшествия в районе города Пьольтелло прибыли несколько машин скорой помощи. На линии объявлено о задержках поездов.