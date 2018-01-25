На севере Италии поезд сошел с рельсов, есть жертвы

Спасатели и полицейские на месте крушения поезда на окраине Милана, Италия. 25 января 2018

Спасатели и полицейские на месте крушения поезда на окраине Милана, Италия. 25 января 2018

РИМ, 25 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Пассажирский поезд, следовавший из Кремоны в Милан, сошел с рельсов на севере Италии, сообщают итальянские СМИ.

ЧП произошло в районе города Пьольтелло. По данным телеканала Rainews24, по меньшей мере два человека погибли, десять серьезно пострадали, еще около сотни получили легкие травмы.

Dalle prime immagini del deragliamento del convoglio #Trenord si comprende la gravità dell'incidente avvenuto nella stazione di #pioltello alle porte di Milano pic.twitter.com/ezfsMREszS — IlSole24ORE (@sole24ore) 25 января 2018 г.

​На месте происшествия работают несколько бригад скорой помощи. На линии, соединяющей Милан и Венецию, объявлено о задержках поездов.