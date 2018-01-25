США не несут ответственность за ошибки в Афганистане, считают в Исламабаде

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ДАВОС (Швейцария), 25 янв – РИА Новости. США перекладывают ответственность за свои ошибки в Афганистане, обвиняя Исламабад в предоставлении убежища талибам, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф.

Ранее США призвали власти Пакистана прекратить поддержку талибов и принять "решительные меры против боевиков и террористических групп, действующих с его территории".

"Я думаю, США просто пытаются переложить на нас ответственность за свои ошибки в Афганистане", — сказал он.

Министр подчеркнул, что Пакистан принял у себя свыше 3 миллионов афганских беженцев.

"Что касается талибов, то они в нас не нуждаются, так как контролируют 40% территории Афганистана и могут там делать, что хотят. Но у них нет убежища или какого-то организованного присутствия в Пакистане", — добавил он.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*.

В августе прошлого года президент США Дональд Трамп огласил новую американскую стратегию действий в Афганистане. Он отказался говорить о военных аспектах стратегии, но дал понять, что быстрого вывода войск из Афганистана не будет. По решению президента, американский контингент в Афганистане будет увеличен на более чем 3 тысячи военнослужащих, их общее число превысит 14 тысяч человек.

* Запрещенная в России террористическая организация