В Пакистане заявили о готовности помочь Бангладеш с беженцами-рохинджа

ДАВОС (Швейцария), 25 янв – РИА Новости. Пакистан готов оказать помощь Бангладеш с беженцами народности рохинджа, несмотря на проблемы в отношениях, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф.
Ранее официальные представители Бангладеш и Мьянмы завершили составление соглашения о репатриации беженцев-рохинджа, которая должна завершиться в течение двух лет после начала этого процесса. Сообщалось, что Бангладеш организует пять транзитных пунктов, откуда беженцы будут прибывать в два лагеря для приема и временного проживания рохинджа на территории Мьянмы.
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