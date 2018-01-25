Пакистан готов принять участие во встрече по Афганистану в Ташкенте

ДАВОС (Швейцария), 25 янв – РИА Новости. Пакистан примет участие в мартовской встрече по Афганистану в Узбекистане, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф.
Глава узбекского МИД Абдулазиз Камилов на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Узбекистан и Афганистан выступили с предложением провести международную министерскую конференцию по урегулированию ситуации в Афганистане в Ташкенте в марте. Ряд стран, в том числе РФ, поддержали инициативу.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*.
* Запрещенная в России террористическая организация