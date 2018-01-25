В Таиланде предъявили обвинение водителю по делу о гибели россиянок в ДТП

БАНГКОК, 25 янв – РИА Новости. Гражданину Украины, водителю легкового автомобиля, попавшего в лобовое столкновение, в котором на острове Пхукет в Таиланде в прошлое воскресенье погибли две гражданки РФ, предъявили обвинения в неосторожном вождении автомобиля, повлекшем за собой смерть двух или более лиц, сообщает в пятницу интернет-портал Phuket News со ссылкой на местную полицию.

Авария произошла в воскресенье около 14.00 по местному времени (10.00 мск). Две россиянки 67 и 68 лет ехали в аэропорт Пхукета на автомобиле Nissan Almera, за рулем которого был гражданин Украины. На крутом повороте в районе Ченг Тхале водитель не справился с управлением, и автомобиль вылетел на встречную полосу, столкнувшись с микроавтобусом, двигавшимся в противоположном направлении. Все участники аварии были доставлены в больницу, где обе пассажирки легкового автомобиля скончались от полученных травм. Гражданин Украины, находившийся за рулем легкового автомобиля, получил множественные травмы. Водитель микроавтобуса, гражданин Таиланда, серьезных ранений не получил.

В полиции интернет-изданию заявили, что обвинения предъявлены только одному водителю, говорится в сообщении.

На вопрос портала о том, были ли две погибшие россиянки ранее знакомы с водителем-украинцем, и по какой причине они оказались в его автомобиле, полицейские ответить отказались, сославшись на тайну следствия, сообщает издание.