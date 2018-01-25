В Китае объявили оранжевый уровень опасности из-за сильных снегопадов

ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Национальный метеорологический центр Китая (NMC) в четверг объявил оранжевый уровень опасности в ряде провинций в центре и на востоке страны из-за сильных снегопадов.
По оценкам синоптиков, высота снежного покрова в этих провинциях может достичь 5-12 сантиметров.
При этом в ряде районов снегопады будут продолжаться и в выходные, поэтому метеорологи рекомендуют местным жителям воздержаться от продолжительного нахождения на улице, предпочтительно оставаться в помещениях.
Властям провинций рекомендуется предпринять усиленные меры предосторожности, чтобы избежать аварий на автотрассах и железных дорогах, электрических и телекоммуникационных станциях.