В Китае объявили оранжевый уровень опасности из-за сильных снегопадов

ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Национальный метеорологический центр Китая (NMC) в четверг объявил оранжевый уровень опасности в ряде провинций в центре и на востоке страны из-за сильных снегопадов.

Метеорологи опубликовали предупреждение утром в четверг, по их прогнозам, оно будут действовать до 08.00 (03.00 мск) пятницы. Сильные снегопады ожидаются на юго-востоке провинции Хэнань, на юге и востоке провинции Хубэй, большей территории провинции Аньхой, Чжэцзян, на севере Цзянси, в провинциях Цзянсу, Хунань, а также в Шанхае.

По оценкам синоптиков, высота снежного покрова в этих провинциях может достичь 5-12 сантиметров.

При этом в ряде районов снегопады будут продолжаться и в выходные, поэтому метеорологи рекомендуют местным жителям воздержаться от продолжительного нахождения на улице, предпочтительно оставаться в помещениях.

Властям провинций рекомендуется предпринять усиленные меры предосторожности, чтобы избежать аварий на автотрассах и железных дорогах, электрических и телекоммуникационных станциях.