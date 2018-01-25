Силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (190)

ДОНЕЦК, 25 янв — РИА Новости. Украинские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны периодически обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

"За прошедшие сутки ВС Украины 12 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы пяти населенных пунктов. Противник применял 120 и 82-миллиметровые минометы, различные типы гранатометов и стрелковое оружие", — сказал представитель оперативного командования.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня добавили, что силовики выпустили по территории республики 76 мин различного калибра.

"Донецкое направление: минометы (калибром) 120 миллиметра – четыре мины, 82 миллиметра – 34 мины… Мариупольское направление: минометы (калибром) 120 миллиметров – 23 мины, 82 миллиметра – 15 мин", — сказал представитель ведомства.