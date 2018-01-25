Силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 25 янв — РИА Новости. Украинские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки ВС Украины 12 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы пяти населенных пунктов. Противник применял 120 и 82-миллиметровые минометы, различные типы гранатометов и стрелковое оружие", — сказал представитель оперативного командования.
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня добавили, что силовики выпустили по территории республики 76 мин различного калибра.
"Донецкое направление: минометы (калибром) 120 миллиметра – четыре мины, 82 миллиметра – 34 мины… Мариупольское направление: минометы (калибром) 120 миллиметров – 23 мины, 82 миллиметра – 15 мин", — сказал представитель ведомства.