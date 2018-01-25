МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Число погибших в результате нападения боевиков на офис международной организации Save the Children в афганском Джелалабаде возросло до шести, передает телеканал Tolo News.
"Число жертв атаки в Джелалабаде в среду возросло до шести. Save the Children подтверждает гибель четырех сотрудников. Помимо этого, один сотрудник сил безопасности и один прохожий погибли в ходе вооруженного столкновения, которое длилось 10 часов", — говорится в сообщении телеканала в Twitter.
В среду утром террорист-смертник подорвался у ворот здания, после чего на территорию проникла группа вооруженных людей. Сообщалось, что напавшие были одеты в военную форму.
Ответственность за атаку взяли на себя боевики террористической группировки "Исламское государство"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.