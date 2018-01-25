Больная раком китаянка устроила свадьбу сама с собой

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Больная лейкемией жительница Китая устроила свадьбу сама с собой, пишет Paper.
Брат больной девушки обратился за помощью к волонтерам, и вместе они организовали свадебную церемонию в больнице. В холле здания постелили розовый ковер, по которому одинокая невеста прошлась в платье и с букетом в руках. Волонтеры также принесли свадебный торт.
После свадебной церемонии Чуньян подписала документы, согласно которым завещает свои органы для пересадки.
"Мне помогает столько добрых людей. Благодаря им я увидела надежду и стала смелее. Не важно, смогу я выздороветь или нет, — мне не страшно", — сказала она.