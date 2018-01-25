Больная раком китаянка устроила свадьбу сама с собой

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Больная лейкемией жительница Китая устроила свадьбу сама с собой, пишет Paper.

Как отмечается, 21-летняя Янг Чуньян месяц назад узнала о своем диагнозе, после того как внезапно упала в обморок. О желании провести свадьбу с самой собой девушка рассказала своему брату, который приехал из другого города, чтобы навестить сестру в больнице. Чуньян заявила, что всегда мечтала надеть свадебное платье, но из-за рака боялась, что этого никогда не произойдет.

Брат больной девушки обратился за помощью к волонтерам, и вместе они организовали свадебную церемонию в больнице. В холле здания постелили розовый ковер, по которому одинокая невеста прошлась в платье и с букетом в руках. Волонтеры также принесли свадебный торт.

После свадебной церемонии Чуньян подписала документы, согласно которым завещает свои органы для пересадки.

"Мне помогает столько добрых людей. Благодаря им я увидела надежду и стала смелее. Не важно, смогу я выздороветь или нет, — мне не страшно", — сказала она.