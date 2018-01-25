В Венесуэле оппозиция раскритиковала перенос выборов президента

КАРАКАС, 25 янв – РИА Новости. Оппозиция Венесуэлы заявляет о нарушении властями договоренностей в связи с переносом выборов президента на начало года.

Национальное учредительное собрание Венесуэлы постановило провести выборы президента в срок до 30 апреля, а не в конце года, как планировалось ранее. Президент Николас Мадуро уже заявил о своем согласии выставить кандидатуру на второй президентский срок.

"Решение властей Венесуэлы в одностороннем порядке установить дату выборы президента через Национальное учредительное собрание серьезно нарушает договоренности, которые были достигнуты с оппозицией в ходе переговоров в Доминиканской республике", — заявил РИА Новости депутат Симон Кальсадилья.

Это мнение поддержал и другой депутат Хосе Оливарес. "Правительство сломало диалог этим призывом, сделанным неконституционным органом, прийти к избирательным урнам в апреле", — заявил РИА Новости Оливарес.

В свою очередь власти отвергают эти обвинения, говоря, что точное время проведения выборов обозначено не было. "Никто не назначал датой декабрь, это неправда (что выборы перенесли), выборы будут в 2018 году, но никто не говорил про декабрь, они могли быть в любой момент в течение 2018 года", – заявил вице-президент Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо.

С 1958 года в Венесуэле состоялись уже 13 выборов президента. Десять из них проходили в декабре.