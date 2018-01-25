КНДР выступила с обращением ко всей корейской нации

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Северокорейские власти обратились ко всей корейской нации с призывом к смягчению военной напряженности между Пхеньяном и Югом, сообщает агентство ЦТАК.
Северокорейские власти также предлагают снизить критику в адрес страны в связи с ракетной и ядерной программами КНДР, которые, как считают в Пхеньяне, не мешают оздоровлению отношений между Севером и Югом.
В Пхеньяне также призывают корейскую нацию противодействовать США, которые, как отмечается, провоцируют ядерную войну.
В целом северокорейские власти выражают надежду на то, что 2018-й станет "годом крутого поворота" в вопросе сближения позиций сторон.
В начале года состоялись первые с 2015 года переговоры между высокопоставленными чиновниками из КНДР и Южной Кореи. Встреча прошла на фоне продолжавшейся весь 2017 год эскалации ситуации вокруг Корейского полуострова из-за серии ракетно-ядерных испытаний Пхеньяна.