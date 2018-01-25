Колонна МЧС России с гуманитарной помощью отправилась в Донбасс

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. МЧС России направило в Донбасс 73-ю автоколонну с гуманитарной помощью, она стала первой с начала этого года, сообщили в пресс-службе ведомства.

"73-я колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области и движется в сторону российско-украинской границы", — заявили в ведомстве.

Автомобили везут более 400 тонн гуманитарных грузов, среди которых в основном детские продуктовые наборы. В пути колонна разделится на две: одна проследует к государственной границе на пункт пропуска "Донецк", вторая — "Матвеев Курган", где все автомобили пройдут таможенный досмотр. После этого они проследуют в Донецк и Луганск.

"За рулем автомобилей опытные водители-спасатели, которые за время работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру", — рассказали в МЧС. Также в состав колонны входят медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 21 декабря. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донбасс в феврале 2018 года.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 72 колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 72 тысяч тонн гуманитарных грузов.