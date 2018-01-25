В Северной Ирландии подростку пришили ногу задом наперед

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Североирландские врачи пришили пятнадцатилетнему подростку правую ногу задом наперед, пишет The Sun.

Издание отмечает, что летом 2017 года у Мартина Стюарта диагностировали синовиальную саркому (злокачественная опухоль — Прим.ред.), которая требует ампутации пораженной части тела. Однако хирурги предложили не удалять всю конечность, а ампутировать лишь голень и пришить на место колена повернутую задом наперед ступню. По их словам, при подобной операции голеностопный сустав будет играть роль коленного, что упростит использование протеза.

"Революционная" операция, как пишет The Sun, прошла успешно. Сейчас Мартин ходит с протезом без костылей и сосредоточен на том, чтобы научиться бегать. В будущем семья подростка намерена приобрести специальные беговые протезы.