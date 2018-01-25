Экс-президент Бразилии назвал ложными основания для вынесения ему приговора

МЕХИКО, 25 янв – РИА Новости. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в среду, что уважает решение суда, подтвердившего и ужесточившего ему приговор за коррупцию, однако считает ложными основания для такого судебного решения.

В среду три судьи регионального федерального суда Порту-Алегри ужесточили наказание экс-президенту Луле да Силва по обвинениям в коррупции. В июле 2017 года он был приговорен к 9,5 года тюремного заключения, теперь решением суда приговор увеличен до 12 лет и одного месяца тюрьмы.

"Я уважаю сегодняшнее решение, но вот что я не принимаю, так это ложь, на основании которой оно было принято. Они знают, что я не совершал преступления", — приводит канал Globo заявление экс-президента.

Всего против бывшего бразильского президента было выдвинуто пять коррупционных обвинений. В частности, экс-президент, возглавлявший Бразилию в 2003–2010 годах, был признан виновным в получении примерно 1,1 миллиона долларов в виде взяток от строительной компании OAS. Эти средства якобы были вложены в приобретение шикарной трехэтажной квартиры в городе Гуаружа в штате Сан-Паулу.

"Я хочу, чтобы мне рассказали, какое преступление я совершил. Я снова осужден за квартиру, которая мне не принадлежит, нет ее у меня. Если вы осудили меня, тогда уж отдайте мне эту квартиру", — сказал экс-глава государства.

В условиях подтвержденного и ужесточенного приговора Лула да Силва не сможет принять участие в выборах президента страны, запланированных на октябрь 2018 года, несмотря на то, что опросы общественного мнения относят его к числу фаворитов предстоящей президентской гонки. По решению суда, он не имеет права занимать государственные должности в течение 19 лет.

При этом Партия трудящихся, которая намеревалась выставить кандидатуру Лулы да Силва на выборах, не будет отказываться от своих планов. "Мы не будем пассивно соглашаться с тем, что демократия и воля большинства в очередной раз не соблюдаются. Мы будем бороться за демократию в судах и особенно на улицах. Мы подтвердим кандидатуру Лулы на партийном съезде и зарегистрируем ее 15 августа, строго следуя тому, что требует избирательное законодательство", — говорится в специальном заявлении партии.