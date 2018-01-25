В США купили полтора миллиона экземпляров скандальной книги о Трампе

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Издатели скандальной книги Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" продали 1,7 миллиона экземпляров за первые недели после ее выхода, сообщает телеканал CNN.

Как сообщается в пресс-релизе издательства Henry Holt and Company, речь идет обо "всех форматах, включая издания в твердой обложке, электронные книги и аудиокниги".

Отмечается, что спрос на печатные экземпляры значительно превышает число книг, поступающих в продажу, в результате некоторым покупателям приходится ждать несколько недель, прежде чем приобрести бестселлер, отмечает телеканал.

Ранее издание Hollywood Reporter сообщило, что книга ляжет в основу телесериала.

Книга "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" вышла в продажу 9 января и стала бестселлером в США. В книге, в частности, сообщается, что Дональд Трамп не рассчитывал стать президентом США, его супруга Мелания была в шоке от перспективы стать первой леди, а некоторые советники Трампа были обеспокоены психическим здоровьем президента.

Белый дом категорически опроверг содержание книги Вулффа, а личный адвокат Трампа направил Вулффу и издателю письмо с требованием приостановить публикацию и распространение книги.