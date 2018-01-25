В Италии загорелась крыша вдохновившего Умберто Эко на "Имя розы" аббатства

РИМ, 25 янв — РИА Новости. Крыша аббатства Сан-Микеле, вдохновившего писателя Умберто Эко на создание романа "Имя розы", загорелась в среду вечером в североитальянской области Пьемонт.

Как сообщает газета Repubblica , пожар возник на крыше древнего монастыря, где шли ремонтные работы. В качестве предварительной причины рассматривается короткое замыкание. Никто из живущих в здании монахов не пострадал. На месте продолжают работу пожарные. Их доступ к месту происшествия затрудняло расположение архитектурного комплекса, занимающего вершину горы Пиркириано на высоте 900 метров.

Строительство величественного замка, вдохновившего великого итальянского писателя Умберто Эко на написание своего самого известного романа "Имя розы", завершилось в XIII веке. Религиозный комплекс принимает до 100 тысяч туристов в год.