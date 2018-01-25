В Ватикане увидели угрозу человечеству в клонировании приматов

РИМ, 25 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Проведенное китайскими учеными клонирование приматов представляет собой угрозу человеческому роду, заявил теолог и эксперт Ватикана по вопросам биоэтики кардинал Элио Сгречча.
Терапевтическое клонирование представляет процесс пересадки ядер соматических клеток. Он состоит в изъятии яйцеклетки, из которой было удалено ядро, и замена этого ядра ДНК другого организма. Цель данной процедуры — получение стволовых клеток, генетически совместимых с донорским организмом.
Первый клон по имени Чжун Чжун родился 27 ноября 2017 года, а второй клон Хуа Хуа — 5 декабря. Имена идентичные клоны получили от слова "чжунхуа" — Китай, китайский.
По его словам, существует огромный риск, что клонирование обезьян может стать последним шагом перед клонированием человеком, чего церковь никогда не сможет одобрить.
"Несомненно, переход от первой овечки Долли к другим животным и теперь уже к обезьянам, то есть наиболее близким к человеку приматам, представляет собой настоящее посягательство на будущее всего человечества", — считает Сгречча.