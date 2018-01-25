Тереза Мэй заявит о необходимости сотрудничества с Telegram

ЛОНДОН, 25 янв — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявит о необходимости сотрудничества правительства с такими платформами, как мессенджер Telegram.

"Компании должны активизировать свои усилия, а нам нужны всеобъемлющие решения, потому что небольшие интернет-платформы могут быстро стать пристанищем для преступников и террористов. Мы видели, что произошло с мессенджером Telegram. Нам нужно больше сотрудничества с такими платформами, как эта. Никто не хочет, чтобы его интернет-платформа прослыла "платформой для террористов" или интернет-приложением для педофилов", — цитирует проект давосской речи Мэй пресс-служба правительства Великобритании.

По словам британского премьера, инвесторы могут играть жизненно важную роль в формировании социальной роли компании, в которую они инвестируют, и должны использовать свое влияние для того, чтобы предотвратить злоупотребление интернетом.

"Например, в начале месяца группа акционеров потребовала, чтобы Facebook и Twitter предоставили больше информации о сексуальных домогательствах, fake news и других формах насилия, которые имеют место быть на таких платформах", — заявила Мэй.

Предполагается, что в ходе мероприятия в Давосе Мэй встретится с представителями бизнеса и главами ряда стран, примет участие в других мероприятиях форума, в том числе обсудит проблемы развития искусственного интеллекта.