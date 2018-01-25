В Госдуме предложат Трампу создать в рамках G-20 штаб по кибербезопасности

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе визита в США намерен предложить американскому президенту Дональду Трампу создать общий штаб по кибербезопасности в рамках G-20.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов поедут в США по приглашению американских конгрессменов для участия в ряде мероприятий. По словам Аксакова, это возможность обсудить двусторонние отношения с американскими конгрессменами в атмосфере дружбы и сотрудничества.

"У нас есть много поводов для беседы. Особенно по теме кибербезопасности, если учесть, что американские власти обвиняют российских хакеров в кибератаках. Я считаю, что должен быть единый штат в рамках "двадцатки" по кибербезопснсти и общими подходами к регулированию вопросов, реакции на действия хакеров", — сказал Аксаков "Парламентской газете".

Как сообщает издание, Аксаков также намерен обсудить с американскими коллегами вопросы, связанные с подписанием Соглашения об обмене информацией между Федеральной налоговой службой и службой США по налогам о движении средств по счетам резидентов России и США. По словам депутата, сроки подписания документа уже вышли.

"Согласно подготовленному документу, мы должны сообщать сведения об американцах, которые держат счета в российских банках, и о движениях по таким счетам, а американцы аналогичные сведения о россиянах. Это необходимо для эффективной борьбы с уклонением от налогов", — отметил он.