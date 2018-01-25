ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. Белый дом призвал в среду к мирному разрешению ситуации в Афганистане, где разразился политический кризис.

"Белый дом внимательно следит за нынешним спором о том, кому быть губернатором афганской провинции Балх. Соединенные Штаты призывают все стороны быстро и мирно разрешить этот спор о передаче власти новому губернатору. Продолжающийся застой помогает только террористам и противникам Афганистана", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении пресс-секретаря президента США Сары Сандерс.

"Мы считаем, что этот спор надо разрешить таким образом, чтобы граждане Афганистана были уверены, что назначение нового губернатора укрепляет безопасность и способность правительства национального единства выполнять свои обязательства перед гражданами. В разрешении этого вопроса нет места насилию", — уточнили в Белом доме, добавив, что речь идет о проблеме, которую должны разрешить сами афганцы на основании своей конституции.

Ранее представители афганского президента Ашрафа Гани объявили, что Атто Мухаммади Нур, губернатор провинции Балх, ушел в отставку. Нур заявляет, что в отставку не собирается. Нур — лидер партии "Исламское общество Афганистана", которую в основном поддерживают этнические таджики на севере страны. Таджики составляют более четверти населения Афганистана. Президент Гани представляет пуштунов — наиболее многочисленный народ Афганистана, составляющий более 40% его населения.

Вашингтон на протяжении последних недель заявлял, что обеспокоен политическим кризисом вокруг провинции Балх.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с принятием президентом Афганистана решения об отставке губернатора провинции Балх высказала надежду, что руководство Афганистана сможет придерживаться сбалансированной внутриполитической линии и не допустит поляризации афганского общества по этническому признаку и ущемления прав нацменьшинств.