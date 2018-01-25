ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. Белый дом призвал в среду к мирному разрешению ситуации в Афганистане, где разразился политический кризис.
"Мы считаем, что этот спор надо разрешить таким образом, чтобы граждане Афганистана были уверены, что назначение нового губернатора укрепляет безопасность и способность правительства национального единства выполнять свои обязательства перед гражданами. В разрешении этого вопроса нет места насилию", — уточнили в Белом доме, добавив, что речь идет о проблеме, которую должны разрешить сами афганцы на основании своей конституции.
Вашингтон на протяжении последних недель заявлял, что обеспокоен политическим кризисом вокруг провинции Балх.
Представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с принятием президентом Афганистана решения об отставке губернатора провинции Балх высказала надежду, что руководство Афганистана сможет придерживаться сбалансированной внутриполитической линии и не допустит поляризации афганского общества по этническому признаку и ущемления прав нацменьшинств.