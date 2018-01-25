Пушков объяснил, почему Украина не выйдет из Совета Европы

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Утверждения украинских политиков о возможности выхода страны из Совета Европы в случае восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ являются шантажом, заявил сенатор Алексей Пушков.

Ранее глава украинской делегации Владимир Арьев пообещал, что Украина покинет Совет Европы, если Россия получит право голоса в ПАСЕ.

"Украина угрожает выйти из Совета Европы в случае возвращения России. Ни за что не уйдет, ибо потеряет важную площадку для истерик. Мелкий шантаж", — написал Пушков в микроблоге в Twitter

Российская сторона не направляет с 2016 года необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014-2014 годах парламентариев из России лишили права голоса а сессиях и ряда других прав из-за вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Летом прошлого года российские власти заявили о намерении приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут полностью восстановлены.