ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Госдепартамент США заявил в среду, что поставки российского оружия могут привести к усугублению ситуации в Мьянме, где продолжаются столкновения между властями и представителями народности рохинджа.

Ранее стало известно, что глава минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе недавнего визита в Мьянму договорился о продаже шести самолетов Су-30.

"Хотя большинство стран мира стремится к мирному урегулированию кризиса в Мьянме, некоторые из них готовы предпринять шаги, которые могут привести к еще большим страданиям и нестабильности. Это могло бы быть возможностью для России проявить солидарность (с большинством стран — ред.) посредством гуманитарной помощи, а не потенциально усугублять ситуацию за счет продажи оружия", — заявила РИА Новости официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Она напомнила, что США уже давно не предоставляют военным Мьянмы помощь в оперативной подготовке и не поставляют оружие, технологии или военные материалы. "Мы хотим, чтобы военные Мьянмы предприняли реальные шаги и продемонстрировали приверженность правам человека, национальному примирению и демократии", — утверждает Науэрт.

Как сообщил в понедельник замминистра обороны РФ Александр Фомин, Мьянма купит у России шесть истребителей Су-30 и также интересуется морской и сухопутной техникой. По его словам, Су-30, который "на практике доказал боевые качества самолета мирового класса", должен стать основным истребителем ВВС Мьянмы.

Кроме того, стороны подписали межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты России и Мьянмы.

Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в бирманский штат Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы.

Официальные власти и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами"-буддистами долгая история, однако его эскалация до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011–2012 годах.