Россия отправит в Донбасс первую в этом году гуманитарную колонну МЧС

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Первая в 2018 году и уже 73-я с августа 2014 года автоколонна МЧС России с гуманитарным грузом отправится в Донецкую и Луганскую области утром в четверг из Донского спасательного центра в Ростовской области.

Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства, колонна доставит жителям Донбасса более 400 тонн гуманитарной помощи. В составе грузов в основном детские продуктовые наборы.

Колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 21 декабря. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донбасс в феврале 2018 года.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 72 колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 72 тысяч тонн гуманитарных грузов.