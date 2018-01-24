Трамп и Эрдоган договорились о борьбе с терроризмом

ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Президенты США и Турции Дональд Трамп и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились о борьбе с "Исламским государством*" (ИГ*), "Аль-Каидой*", Рабочей партией Курдистана и "терроризмом, который спонсируется Ираном", говорится в заявлении Белого дома.

"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом… Он отметил, что обе страны должны сосредоточиться на общей цели — достижении полной победы над ИГ*. И оба президента приветствовали возвращение более 100 тысяч сирийских беженцев в страну в связи с продолжающимися победами против ИГ*, пообещав продолжить сотрудничество, чтобы помочь людям вернуться домой", — отмечается в заявлении.

"Оба лидера взяли на себя обязательство улучшить стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Турцией, в частности, в области содействия региональной стабильности и борьбе с терроризмом во всех его формах, включая ИГ*, Рабочую партию Курдистана (РПК), "Аль-Каиду*" и спонсируемый Ираном терроризм", — говорится в документе.

*Запрещенные в России террористические организации