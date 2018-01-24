В Бразилии подтвердили обвинительный приговор экс-президенту Луле да Силве

МЕХИКО, 24 янв – РИА Новости. Три судьи регионального федерального суда Порту-Алегри подтвердили в среду приговор, вынесенный экс-президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве по обвинениям в коррупции.

Таким образом, Лула да Силва не сможет принять участие в выборах главы государства, запланированных на октябрь 2018 года, так как в отношении него действует ограничение на занятие государственных должностей в течение 19 лет.

"Есть доказательства, что Лула был одним из действующих лиц коррупционной схемы, хотя и не основным", — приводит канал Globovision заявление одного из следователей по делу экс-президента Жоау Жебрана Нету.

В июле прошлого года Лула да Силва был приговорен к 9,5 года тюремного заключения. Всего против бывшего бразильского президента было выдвинуто пять коррупционных обвинений. В частности, экс-президент, возглавлявший Бразилию в 2003–2010 годах, был признан виновным в получении примерно 1,1 миллиона долларов в виде взяток от строительной компании OAS. Эти средства были вложены в приобретение шикарной трехэтажной квартиры в городе Гуаружа в штате Сан-Паулу.