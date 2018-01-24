Силовики девять раз за сутки нарушили режим прекращения огня, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 24 янв — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по югу ДНР, ранены два человека, один населенный пункт обесточен, сообщили журналистам в среду в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В 17.30 наши позиции в районе населенного пункта Ленинское на Мариупольском направлении подверглись мощному минометному обстрелу со стороны противника. Всего им было выпущено более 20 120-миллиметровых мин. В результате обстрелов сразу двое наших защитников получили ранения", — сказал представитель командования ДНР.

По его словам, также в результате обстрела обесточено село Саханка на юге республики.

"По состоянию на 20.00 зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, из них пять — на Мариупольском направлении. В связи с грубейшими нарушениями украинскими силами, несмотря на поддерживаемое нами перемирие, призываем миссию ОБСЕ, украинскую сторону СЦКК зафиксировать данные факты и привлечь виновных украинских вояк к уголовной ответственности", — добавили в командовании ДНР.