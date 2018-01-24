В ГД ответили на обвинения КНР и России в поддержке "ядерных амбиций" КНДР

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа ("Справедливая Россия") назвал "несерьезным" обвинение США игроков рынка из Китая и России в поддержке "ядерных амбиций" КНДР.

США ввели новые санкции в рамках противодействия ядерной и ракетной программам КНДР, которые включают санкции против 16 физических лиц, девяти юридических лиц и шести морских судов. Среди попавших под санкции — физлица и юрлица, зарегистрированные в Китае, России и Абхазии. В последующем комментарии министра финансов США Стивена Мнучина говорится, что некоторые игроки рынка из Китая и России продолжают работать с северокорейским режимом, "обеспечивая его ядерные амбиции".

"Под каким предлогом, что только не выдумывают… Это несерьезно", — прокомментировал обвинение России и Китая в поддержке "ядерных амбиций" Пхеньяна РИА Новости Чепа.

При этом парламентарий уточнил, что торговые отношения между Россией и Северной Кореей "минимальны".

"Буквально 35 тысяч человек по квотам работают у нас на территории, в основном, Дальнего Востока. И мы, по-моему, там используем только угольный порт, который построили же сами, и используем железную дорогу просто как место, откуда переваливаем этот уголь в Японию и Китай. По-моему, сотрудничества-то уже никакого и нет", — выразил мнение депутат.