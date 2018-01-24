Косачев осудил введение новых санкций США против КНДР

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Новые санкции США против КНДР не своевременны и опасны на фоне хрупкого диалога между Сеулом и Пхеньяном, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по международным делам.

"Санкции имеют право на существование только в том случае, если они согласованы в Совете Безопасности ООН. И если они реально могут продвинуть ситуацию в направлении решения имеющихся проблем. Ни первого, ни второго в решении США нет и в помине. Тем более опасно, что это решение принято на фоне очень пока хрупкого, но тем не менее развивающегося диалога между двумя Кореями. Потому — не законно, не логично и не своевременно", — сказал Косачев.