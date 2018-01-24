ПАСЕ впервые выбрала женщину-комиссара по правам человека

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович. Архивное фото

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович. Архивное фото

СТРАСБУРГ, 24 янв — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Новым комиссаром по правам человека Совета Европы стала бывший специальный представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович (Dunja Mijatović).

Согласно результатам голосования на сессии ПАСЕ, Миятович получила 107 из 229 голосов, передает корреспондент РИА Новости.

Комиссар Совета Европы по правам человека — независимое должностное лицо в рамках Совета Европы, задача которого — способствовать образованию в области прав человека, вниманию к правам человека и их соблюдению в странах Совета. Избирается Ассамблеей сроком на шесть лет. Должность была введена в 1999 году, ее занимали испанец Альваро Хиль-Роблес, швед Томас Хаммарберг и латвиец Нилс Муйжниекс.

К своим обязанностям Миятович приступит с 1 апреля этого года.