Вучич назвал Лаврова большим другом Сербии

ДАВОС, 24 янв – РИА Новости, Мария Князева. Сербия считает главу МИД РФ Сергея Лаврова своим большим другом, а его планируемый визит в Белград в феврале имеет для сербов важное значение, заявил РИА Новости президент республики Александр Вучич.

В декабре 2017 года министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что принял приглашение посетить Белград 21-22 февраля 2018 года. Визит пройдет в рамках празднования 180-летнего юбилея установления дипломатических отношений между РФ и Сербией.

"Я считаю, что это будет очень важно для нашей страны. Он (Лавров – ред.) большой друг Сербии, и я думаю, что мы укрепим наши взаимоотношения. Мы обсудим все вопросы взаимодействия в различных областях и сферах", — сказал Вучич агентству.