Американцы в Давосе прячутся от российской делегации, заявил Дворкович

ДАВОС, 24 янв — РИА Новости. Американцы избегают представителей российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе, прячутся от обсуждений, заявил на сессии Давосского форума вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Когда вы спрашиваете об эффективности санкций сегодня: ваш министр финансов сказал, что санкции против Северной Кореи и Ирана будут эффективны…. Мы говорим о санкциях США, но эти санкции не являются самой интересной вещью на свете, это ничтожный вопрос, мы не должны тратить столько времени на это, мы просто должны работать более эффективно и работать лучше, вместо того, чтобы обсуждать санкции", — заявил Дворкович.

"Это не Россия прячется от диалога, и Россия не закрыта. Американцы прячутся от нас в Давосе, это маленькая деревня, но они не хотят говорить. Они прячутся от реальных обсуждений", — добавил он.

Вице-премьер также добавил, что не просил о встрече с президентом США Дональдом Трампом. "Я не президент России, я не в позиции просить встречи с Трампом, но я готов контактировать с представителями американской делегации", — сказал он, отвечая на вопрос, просил ли он о встрече с Трампом.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию возглавляет Дворкович.