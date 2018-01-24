ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты ввели новые санкции в рамках противодействия ядерной и ракетной программам КНДР, говорится в документе, опубликованном американским Минфином.

Под ограничительные меры попали 16 человек, шесть морских судов, девять физических лиц, работающих в России, Китае и Абхазии, а также северокорейское Министерство нефтяной промышленности.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как Северная Корея провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание. В декабре Совет Безопасности ООН по инициативе США ввел против Пхеньяна новые международные санкции, которые стали самыми жесткими в XXI веке. Так, резолюция предусматривает серьезные ограничения на поставку в КНДР топлива и других товаров, а всем странам ООН предписывает выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов.

По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, такие меры уже привели к острой нехватке топлива в Северной Корее.