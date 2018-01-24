Обмен пленными в Донбассе может состояться в ближайшее время, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 24 янв — РИА Новости. Очередной этап обмена пленными в Донбассе может состояться в ближайшее время, самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) к нему полностью готова, сообщила журналистам в среду омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

"Я не вижу никаких препятствий в скорейшем возвращении остальных пленных на нашу территорию. То есть, второй этап обмена мы можем сделать в самое ближайшее время", — сказала Морозова.

По ее словам, сейчас идет формирование списков для обмена пленными. ДНР к его проведению полностью готова.

Киев и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 января в Минске обменялись списками для обмена пленными. В Киеве прогнозируют еще несколько этапов обмена пленными и ожидают следующего этапа в феврале-марте.