В Славянске ликвидировали пожар на складе горюче-смазочных материалов

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар на складе горюче-смазочных материалов в подконтрольном украинским силовикам городе Славянске в Донецкой области, сообщает госслужба Украины по ЧС.

Ранее сообщалось, что в среду утром возник пожар на складе ГСМ в Славянске, его удалось локализовать на площади в тысячу квадратных метров, однако потушить долго не удавалось.

"22 огнеборца и пять единиц техники в 17.08 (18.08 мск) ликвидировали пожар на складе горюче-смазочных материалов в Славянске", — говорится в сообщении госслужбы в Facebook.