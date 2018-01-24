Президент Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык

РИГА, 24 янв – РИА Новости. Президент Латвии Раймонд Вейонис поддержал решение правительства о переводе русских школ на латышский язык обучения.

Ранее кабмин Латвии принял поправки к закону об образовании и утвердил постепенный перевод обучения в общеобразовательных школах нацменьшинств на латышский язык. Предполагается, что поправки будут вступать в силу постепенно, перевод на обучение на латышском языке начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года. Ранее в Сейм было подано более 14 тысяч подписей граждан Латвии за сохранение в школах билингвального образования, президиум Сейма рассмотрит эту инициативу после проверки подписей.

"Мы должны постепенно перейти на обучение на латышском языке, потому что латышский язык — государственный. В какой-то момент все обучение должно вестись на латышском языке", — заявил Вейонис журналистам в среду.

Подготовленный министерством образования и науки проект поправок предусматривает проведение реформы в учебных заведениях нацменьшинств в 2021–2022 учебном году, установив, что дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6 классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9 классы) 80% учебного процесса обеспечивается на государственном языке, в средней школе (10-12 классы) — только на латышском языке.

В Латвии проживают 2 миллиона человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.