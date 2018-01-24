В Белоруссии пообещали помочь российским спортсменам на Олимпиаде-2018

МИНСК, 24 янв – РИА Новости. Белорусские спортсмены-олимпийцы сделают все необходимое, чтобы помочь российским атлетам на Олимпийских играх в Пхенчхане, заявил первый вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии Андрей Асташевич.

Согласно решению Международного олимпийского комитета (МОК), россияне будут выступать на Играх-2018 под нейтральным флагом. А накануне стало известно, что МОК не пригласил в Пхенчхан ряд ведущих спортсменов, в том числе биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и шорт-трекиста Виктора Ана.

"Это братская нам страна, вы знаете, какое у нас отношение к ней. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь тем российским спортсменам, которые приедут на Олимпиаду", — цитирует слова Асташевича Sputnik Беларусь.

Он высказал уверенность, что спорт должен быть "чистым" и вне политики.