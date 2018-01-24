Бывший глава МИД Литвы раскритиковал Грибаускайте за речь в Давосе

ВИЛЬНЮС, 24 янв – РИА Новости. Бывший посол Евросоюза в России, экс-глава МИД Литвы Вигаудас Ушацкас раскритиковал президента прибалтийской республики Далю Грибаускайте за то, что в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе она намерена выделить тему "российской угрозы", сообщает Sputnik Литва.

Вместо того, чтобы говорить о Литве как о потенциальном государстве для индустрии блокчейна, квалифицированных рабочих, которые владеют иностранными языками, или об улучшении инвестиционной среды, президент Литвы планирует говорить о России, отметил Ушацкас.Дипломат добавил, что ему трудно понять, как, сделав в Давосе акцент на "российской угрозе", Литва сможет привлечь дополнительные инвестиции.

Он подчеркнул, что об этой теме следует говорить в НАТО и структурах ЕС, а также в Вашингтоне, на встречах с партнерами, на форумах, посвященных обороне, но никак не в Давосе.

По словам дипломата, Грибаускайте может намного лучше представить свою страну на Международном экономическом форуме, поскольку именно там можно найти инвесторов для Литвы.

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