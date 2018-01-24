Мэй надеется, что Северная Ирландия сможет сформировать правительство

ЛОНДОН, 24 янв — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила надежду, что политики Северной Ирландии все-таки сумеют сформировать правительство.

"Мы намерены установить полностью рабочее правительство в Северной Ирландии, я считаю, что это очень важно и предлагаю всем участникам переговоров сделать все для осуществления этого", — сказала Мэй, выступая в среду в парламенте.

По ее словам, граждане в Северной Ирландии нуждаются в стабильном правительстве и политическом руководстве.

Североирландские партии 18 января начали новый раунд переговоров по восстановлению регионального правительства. Выборы в ассамблею (парламент) Северной Ирландии состоялись в марте прошлого года, но сформировать правительство до сих пор не удается.

Переговоры ведут две основные силы — партия ирландских националистов "Шинн Фейн" и Демократическая юнионистская партия (DUP). Основными пунктами разногласий остаются языковые вопросы, проблема однополых браков, а также различное отношение партий к периоду "волнений" в стране.